Incendio Monte Pisano, in fumo tra i 7 e i 10 ettari: al via la bonifica dell'area

Tra i sette e i dieci ettari ridotti in cenere. E' questa la stima provvisoria dei danni provocati dall'incendio sul Monte Pisano che dalla tarda mattinata di oggi, mercoledì 6 luglio, ha tenuto impegnati 17 squadre dell’AIB-Antincendio Boschivo a terra e 3 elicotteri AIB della Regione Toscana, oltre ai Vigili del fuoco a protezione delle abitazioni. L'area interessata, in località San Jacopo nel comune di Vicopisano, è in fase di bonifica e nella notte i volontari rimarranno comunque a presidio della zona.



Le fiamme sono divampate in un'oliveta poi, alimentate dal vento e aiutate dalla siccità, hanno risalito la collina, raggiungendo porzioni di bosco e altre olivete. La colonna di fumo che si è alzata era visibile anche a grande distanza e la mente è subito andata al terribile rogo del settembre 2018 che deturpò il Monte riducendo in cenere 1200 ettari di bosco.