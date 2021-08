Incendio Monte Pisano, lunga notte di lavoro: iniziata la fase di bonifica

La situazione è sotto controllo dopo una notte di paura con le squadre AIB e dei Vigili del fuoco che sono state impegnate per ore per fronteggiare le fiamme. Con le prime luci dell'alba sono tornati sul posto i mezzi aerei

Sono proseguite per tutta la notte le operazioni per lo spegnimento dell'incendio sul Monte Pisano, divampato intorno alle 19 di sabato 14 agosto. Le squadra dell'Antincendio Boschivo hanno fronteggiato il fuoco da terra, supportati dai Vigili del fuoco provenienti da varie zone della Toscana.

Con il ritorno della luce hanno ripreso a volare i mezzi aerei, elicotteri e canadair, che hanno dato un fondamentale supporto allo spegnimento del fronte attivo. L'incendio è stato dunque domato e sono iniziate le operazioni di bonifica, anche se rimane alta l'allerta per il rischio di nuove riprese di fiamma.

Nella tarda serata di sabato, lo ricordiamo, erano state evacuate alcune zone del territorio di Vicopisano più vicine al rogo. Il bilancio della superficie bruciata a ieri sera era di circa 20 ettari ma è un dato purtroppo destinato a salire.