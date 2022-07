Incendio Monte Pisano, bonifica terminata ma l'area resta sorvegliata speciale

"Da una foto scattata da Serezza possiamo vedere il perimetro dell’incendio, divampato da un’oliveta in località La Torre, sono circa 10 ettari (sarà presto calcolato esattamente tramite GPS), dei quali il 60% circa sono olivete e il restante è bosco. La bonifica - dice Bernardini - è conclusa. Siamo adesso in fase di controllo sul Monte con alcune squadre, per monitorare fumi che si alzano ed eventuali riprese, al fine di intervenire prontamente per spengerle. Intorno alle 12:00 arriveranno anche gli operai forestali del Comune Di Calci e dell’Unione Montana Alta Val di Cecina e a seguire altre squadre sia del Coordinamento AIB Monte Pisano sia del CVT - Coordinamento Volontariato antincendi boschivi Toscana , il cui presidente è Gabriele Salvadori, logista nel rogo divampato ieri”.