Una colonna di fumo visibile a distanza. Un incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi, 6 luglio, sul Monte Serra, in zona San Jacopo a Vicopisano. Numerose le squadre di volontari AIB del Monte Pisano che stanno operando per cercare di non far estendere il rogo. In arrivo anche un elicottero per supportare dall'alto le operazioni di spegnimento.