Nel primo pomreggio di oggi, 27 agosto, a Montecatini Valdicecina in Provincia di Pisa, si è sviluppato un incendio che ha interessato macchia mediterranea, olivete e campi. L'allarme è partito intorno alle ore 13.30: le segnalazioni giunte alla sala operativa dell'antincendio boschivo parlavano di una colonna di fumo visibile in località La Bacchettona. Le squadre di operai dell'Unione comuni della Valdicecina e del volontariato antincendio boschivo sono immediatamente partite per arginare il fronte di fiamma, ampio circa 200 metri.

La prima squadra Aib arrivata sul posto ha evidenziato la velocità di propagazione del fuoco, partito da un'oliveta ed arrivato ad intaccare il bosco. E' stato quindi disposto l'invio di un elicottero per limitare la propagazione. Attualmente stanno operando squadre con mezzi attrezzati antincendio e Vigili del Fuoco, coordinati da un direttore operazioni. Al decollo è stato avviato un secondo elicottero di rinforzo.