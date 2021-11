San Giuliano Terme, fiamme nella notte: muore una donna

Non c'è stato niente da fare per un'anziana donna residente in via Giordano Bruno nella frazione di Metato, Comune di San Giuliano Terme: le fiamme l'hanno sorpresa nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 novembre. La segnalazione dell'incendio nell'appartamento di M.L. di 96 anni è stata recepita dai Vigili del Fuoco che sono intervenuti immediatamente, ma non c'era già più niente da fare per la sfortunata signora.

Le fiamme si sono sprigionate all'interno della camera da letto senza propagarsi nel resto della casa, ma all'arrivo degli operatori la donna era già deceduta. L'incendio è stato domato con velocità e semplicità. Le Forze dell'ordine chiariranno l'esatta dinamica dei fatti che hanno portato al decesso dell'anziana.