Marina di Pisa: fuoco nella notte nell'officina meccanica

Nella serata di ieri, 5 novembre, un incendio si è sviluppato in un'officina meccanica a Marina di Pisa, in via Andò. Erano circa le ore 22 quando sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Le fiamme sono state prontamente domate. Non ci sono state persone coinvolte. Il danno immediato riscontrato ha interessato due autovetture presenti, mentre sono in corso di accertamento eventuali conseguenze strutturali. Nel frattempo, in via cautelativa, l'officina ed i locali uffici soprastanti sono stati dichiarati non fruibili.