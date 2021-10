Vicopisano: domato incendio in un oliveto

Un incendio è scoppiato stamani, 1 ottobre, in un oliveto in località La Torre a Vicopisano. Le fiamme sono state in breve tempo circoscritte e la situazione è ora sotto controllo. Lo spiega in un post la pagina Facebook del Comune. Sul posto sono prontamente intervenute alcune squadre di volontari AIB-Antincendio Boschivo del Coordinamento AIB Monte Pisano: Gruppo Volontari Antincendio F.lli Del Moro Vicopisano e SAVA di Asciano, insieme ai Vigili del Fuoco.