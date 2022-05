Incendio in un'azienda a Ospedaletto: tre lavoratori intossicati

Incendio all'interno di un'azienda nel primo pomeriggio di oggi, 18 maggio, in via Cannizzaro a Ospedaletto. Secondo quanto appreso sarebbe stato un camion utilizzato per il trasporto rifiuti a prendere fuoco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per spengere le fiamme e provvedere alle operazioni di messa in sicurezza.



Tre lavoratori sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari del 118 intervenuto con la Pubblica Assistenza di Pisa e con la Misericordia di Vicarello: due sono stati trasportati in codice rosso e uno in codice giallo all'ospedale Cisanello per problemi respiratori da inalazione di sostanza tossica.

Sul posto anche Polizia municipale, Asl e Arpat.