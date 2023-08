Sterpaglie a fuoco: incendi in corso a Ospedaletto e in zona Arnaccio

Incendi di sterpaglie in corso anche oggi, 9 agosto, dopo quello in zona San Rossore e quello nei boschi di Fauglia a Poggio alla Farnia.

A Pisa, in zona Ospedaletto, nei pressi del magazzino Amazon, non lontano dalla ferrovia, sono in corso attività di spegnimento da parte della squadra dei Vigili del fuoco di Pisa. Presenti anche le squadre di volontari dell'antincendio boschivo oltre ad un elicottero della flotta regionale AIB.

L'incendio è divampato intorno alle 11. La linea ferroviaria coinvolta è stata temporaneamente chiusa: si tratta di una linea secondaria posta a valle del deviatore sud, quindi al momento il traffico ferroviario verso Firenze e Grosseto non dovrebbe incorrere in particolari disagi.



Un secondo incendio è in corso in località Arnaccio, dove sta operando una squadra Vigili del fuoco di Livorno. Se necessario convergerà anche una squadra da Cascina, temporaneamente impegnata altrove.