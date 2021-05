A Terricciola, in via di Casanuova, nel pomeriggio di oggi 6 maggio, si è sviluppato un incendio in una palazzina con annessi garage. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Cascina, Pontedera e Pisa, con autoscala e autobotte. Le operazioni di spegnimento sono al momento in corso (ore 15.30).

IN AGGIORNAMENTO