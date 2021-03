San Miniato, fuoco in un palazzo di due piani: 5 persone evacuate

Un pericoloso incendio si è sviluppato stamani, 31 marzo, in via San Maiano a San Miniato. Le squadre dei Vigili del Fuoco di Castelfranco e Pisa sono intervenute per spegnere le fiamme che hanno interessato un palazzo di due piani fuori terra con diverse abitazioni. Le operazioni d'emergenza si sono concluse e sono in corso le attività per la messa in sicurezza del fabbricato e capire le cause di quanto accaduto. Le 5 persone residenti sono state evacuate; la copertura infatti ha riportato danni strutturali.