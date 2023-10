Due Squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa stanno effettuando operazioni di bonifica di un incendio boschivo, ormai domato, in via Salaiola a Peccioli, lungo il fiume Era. In appoggio alle squadre di terra è intervenuto un elicottero dell'Antincendio boschivo della Regione Toscana. Cause in fase di accertamento.