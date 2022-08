Incendio di sterpaglie divampato nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 agosto, in via Melorie incrocio via Prati a Perignano (località Casaccia), nel comune di Casciana Terme Lari. Sul posto i Vigili del fuoco di Pontedera.

Il rogo si é sviluppato nei pressi di un'isola ecologica, che al momento non risulta essere coinvolta.