Piagge, incendio nel condominio: due appartamenti inagibili

E' successo nel pomeriggio di martedì. Indagini in corso per determinare la causa

Un incendio in un condominio in zona Le Piagge a Pisa si è verificato nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 18. Sul posto per domare le fiamme sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Al termine delle operazioni sono risultati inagibili due appartamenti dello stabile: quello da cui si sono sviluppate le fiamme, al terzo piano, e quello posto sopra al quarto piano, con il soffitto gravemente danneggiato. Sono in corso accertamenti per determinare le cause dell'accaduto. Fortunatamente nessuna persona ha riportato lesioni.