San Giuliano Terme, fiamme in un'abitazione: donna ustionata

Incendio intorno alla mezzanotte in via XX Settembre a San Giuliano Terme. Le fiamme, per cause da accertare, sono divampate nella cucina di un appartamento al piano terra di un edificio di due piani. L'inquilina dell'abitazione, una donna di 77 anni, come hanno riferito alcuni testimoni, è uscita in preda all'agitazione, con difficoltà respiratorie e con gli abiti in fiamme. E' stata così soccorsa e trasportata in codice giallo dall'ambulanza della Misericordia di Pisa al Pronto Soccorso dell'ospedale Cisanello per ustioni di 2° grado su circa il 20% del corpo. Sul posto per domare le fiamme sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno interdetto l'uso dell'appartamento al piano terra e in alcuni locali del piano superiore a causa dei danni prodotti dal rogo e dalla diffusione del fumo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.