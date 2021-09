Da un abbruciamento divampa un incendio a San Miniato

Incendio nel pomeriggio di ieri, mercoledì 1 settembre, in località Cusignano a San Miniato. "Fortunatamente le squadre intervenute dei Vigili del fuoco e del servizio antincendio di Vab, Misericordia di San Miniato Basso e San Miniato hanno scongiurato il peggio" sottolinea il sindaco Simone Giglioli che coglie l'occasione per chiedere mggiore attenzione ai suoi concittadini. "L'incendio si è propagato a causa di un abbruciamento di arbusti, come purtroppo si vedono spesso in campagna - afferma Giglioli - fino al 19 settembre vige il divieto di abbruciamenti in tutta la Toscana e vige esattamente per questo motivo, perché è estremamente pericoloso sia per le persone, per le cose e per le nostre belle colline. Vi invito pertanto a rispettare questa semplice regola".