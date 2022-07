Incendio nei boschi di Calci: fronte vicino alcune abitazioni, elicotteri all'opera

Non c'è pace per i boschi pisani. Un nuovo incendio si è sviluppato oggi, 20 luglio, a partire dalle 9.30 circa, a Calci. Sono interessati i boschi del Monte Serra in località Santa Lucia, versante di Castelmaggiore. All'opera i Vigili del Fuoco, schierati anche a difesa di alcune abitazioni vicine al focolaio. Un elicottero del Servizio Regionale Aib è in volo e sta effettuando i lanci per contrastare le fiamme.

Il sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti invita i cittadini a "sgombrare le strade e lasciare transitare i mezzi di soccorso ed emergenza. Siamo già pienamente operativi (con una trentina fra dipendenti e volontari Aib) sullo spegnimento ed in sala operativa".

IN AGGIORNAMENTO

Dalle ore 11.30 è attivo anche un secondo elicottero del Servizio Regionale Aib, mentre la squadra dei Vigili del Fuoco rimane a presidio delle abitazioni più vicine al focolaio.