Cerca di dare fuoco ad uno scooter parcheggiato: denunciato

Intervento della Squadra Volanti della Polizia nel tardo pomeriggio di ieri, 19 ottobre, in Piazza San Paolo a Ripa D’Arno nei pressi della sacrestia della chiesa dove un uomo aveva provato a bruciare uno scooter in sosta. Sul posto l’uomo indicato come presunto autore del gesto è risultato essere un cittadino italiano, senza fissa dimora, di 58 anni. Nelle tasche dei suoi pantaloni sono stati trovati un accendino tipo BUZZ con fiamma fissa simile ad una piccola fiamma ossidrica e un coltellino tipo Opinel con lama della lunghezza di 7.5 cm.

Il 58enne, che annovera vari precedenti penali e di polizia, è stato denunciato all'Autorità giudiziaria per il reato di danneggiamento seguito da incendio e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.