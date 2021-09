Pontasserchio, tre scuolabus distrutti dalle fiamme

tre sono stati completamente distrutti, altri due danneggiati parzialmente, mentre, come precisa il sindaco di San Giuliano Sergio di Maio, "tutti i mezzi sono stati forzati e da alcuni sono stati rubati i documenti". L'ipotesi è dunque di incendio doloso.

Dei quattordici scuolabus presenti,, altri due danneggiati parzialmente, mentre, come precisa il sindaco di San Giuliano Sergio di Maio, "tutti i mezzi sono stati forzati e da alcuni sono stati rubati i documenti". L'ipotesi è dunque di

Scuolabus in fiamme la notte scorsa, tra sabato 25 e domenica 26 settembre, nel parcheggio di fronte al Parco della Pace di Pontasserchio, nel comune di San Giuliano Terme.

"Condanniamo con forza il gesto presumibilmente doloso compiuto da ignoti la scorsa notte nel parcheggio di fronte al Parco della Pace di Pontasserchio - sottolineano il sindaco Sergio Di Maio e l'assessore all'Istruzione Lara Ceccarelli - siamo al lavoro con la ditta incaricata del servizio, la B&B di Pietrasanta, per garantire il regolare svolgimento del trasporto scolastico. Un danno del genere al sistema di trasposto scolastico è ancora più pesante in un periodo come quello che stiamo vivendo, in cui il valore sociale di questo servizio è sempre più importante".