A fuoco il silos di un impianto industriale a San Miniato

La Squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Castelfranco di Sotto è intervenuta alle ore 11.45 in via Gabriele Moreno Locatelli, nel Comune di San Miniato, per l'incendio di un aspiratore di un silos presso un'azienda di produzione di pallet. I pompieri hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme che avevano interessato le calze contenenti segatura poste all'interno della struttura. Oltre a impedire che l'incendio si propagasse al resto del capannone, i luoghi sono stati messi in sicurezza. Non si segnalano persone coinvolte. Le cause del malfunzionamento sono in corso di accertamento.