I Vigili del Fuoco di Pisa, dal distaccamento di Cascina, sono intervenuti stamani 2 settembre in via Melegnano a Ponsacco per l'incendio di una spazzatrice. Le fiamme sono state spente intorno alle ore 7 ed il mezzo messo in sicurezza per la rimozione, con successiva bonifica dell'area. Sul posto hanno operato anche i Vigili Urbani di Ponsacco.