Incendio di sterpaglie e bosco lungo la SS 68 'Val di Cecina': strada chiusa

I Vigili del fuoco del comando di Pisa, distaccamento di Saline di Volterra, stanno intervenendo sulla SR 68 nel comune di Volterra per un incendio di sterpaglie con l'interessamento di bosco. Sono in corso gli sganci perimetrali da parte dell’elicottero dell'antincendio boschivo della Regione Toscana per arginare il fronte delle fiamme. Una squadra a terra di pompieri è in azione, insieme ad un'autobotte che fornisce acqua alle squadre volontarie Aib presenti sul posto.

Per permettere le operazioni è stato provvisoriamente chiuso il tratto di strada al km 41,500. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni in loco. Sono presenti le squadre Anas, le Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità.