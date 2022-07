Incendio di sterpaglie ad Empoli: cancellazioni e ritardi sulla linea ferroviaria Firenze-Pisa

Un incendio di sterpaglie ha causato, nel primo pomeriggio di oggi primo luglio, cancellazioni e ritardi al traffico ferroviario sulla linea Pisa-Firenze. Il rogo si è verificato intorno alle ore 14 in località Terrafino, via Boncinania, nel Comune di Empoli al confine con San Miniato. Sul posto per lo spegnimento sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Castelfranco di Sotto.

La vicinanza delle fiamme al sedime ferroviario ha comportato lo stop alla circolazione per circa un'ora, fra operazioni e scarsa visibilità dovuta al fumo. Una decina le cancellazioni dei collegamenti, con il ripristino della linea che è avvenuto intorno alle 15.15. Registrati poi ritardi in media di 20 minuti. Il personale dei Vigili del Fuoco prosegue con le operazioni di spegnimento dei focolai e di bonifica con due squadre e quattro automezzi.