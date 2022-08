Fiamme tra le sterpaglie a San Giovanni alla vena

Un denso e compatto fumo bianco, tipico delle fiamme che aggrediscono la vegetazione secca, si è alzato nel primo pomeriggio di lunedì 1 agosto in località San Giovanni alla Vena, nel Comune di Vicopisano. Le fiamme erano ben visibili dalla carreggiata della provinciale Vicarese che attraversa la zona, al punto che numerosi automobilisti di passaggio hanno segnalato il pericolo ai Vigili del fuoco, che sono intervenuti prontamente per domare il princiio di incendio ed evitare così che le fiamme si trasformassero in un pericolo concreto per la vegetazione e gli abitanti della zona.

Sul gruppo Facebook 'Sei di Vicopisano se...' numerosi utenti hanno contribuito a segnalare il fumo e le fiamme che si erano sviluppate nei pressi del ciglio della strada, pubblicando anche un video in cui sono immortalate le operazioni di spegnimento da parte degli operatori del 115 con un commento: "La gente deve smettere di gettare le sigarette accese dal finestrino delle auto".