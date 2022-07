Incendio a San Miniato: bruciati 7 ettari fra vegetazione e bosco

I Vigili del Fuoco del comando di Pisa, distaccamento di Castelfranco, sono intervenuti alle ore 14.10 nel comune di San Miniato in via Serra, per un incendio di sterpaglie. Ha operato anche un elicottero dell'antincendio boschivo e il personale volontario della Regione Toscana.

La situazione, dalle 19 circa, è sotto controllo, anche se proseguono le operazioni di bonifica da parte delle squadre intervenute. A queste si sono aggiunte le squadre dei distaccamenti di Pontedera e San Miniato. Le forze messe in campo hanno circoscritto l'incendio prima che si avvicinasse ad alcune abitazioni. Le prime stime parlano di 5 ettari di sterpaglie e 2 ettari di bosco bruciati.