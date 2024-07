Incendio sul terrazzo della palazzina, arrivano i Vigili del Fuoco

Un incendio di un'abitazione si è verificato nel pomeriggio di ieri, 19 luglio, a Santa Croce Sull'Arno, in via dell'Unità d'Italia. Erano circa le 17 quando le fiamme si sono sviluppate in un terrazzo del primo piano di una palazzina residenziale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza i luoghi. Non ci sono state per fortuna gravi conseguenze e nessuno è rimasto ferito. Le cause del rogo restano da accertare. Presenti durante le operazioni anche il 118 e la Polizia Municipale.