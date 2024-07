A fuoco il tetto del capannone agricolo coperto di pannelli solari

Un incendio sul tetto di un capannone, dotato di pannelli solari, si è verificato oggi, 9 luglio, a Fauglia, in via dei Puntoni. I Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenuti intorno alle 12.30 con l'autoscala, proveniente dalla sede centrale. L'azione ha permesso lo spegnimento delle fiamme prima che si propagassero all'intero opificio agricolo. Gli operatori hanno quindi messo in sicurezza i luoghi e disattivato l'impianto, in attesa di capire le cause del rogo. Sul posto per gli accertamenti anche i Carabinieri.