Incendio negli uffici: stabile di 5 piani evacuato in via Meucci

I Vigili del Fuoco del comando di Pisa e Ponsacco sono intervenuti ad Ospedaletto in via Meucci, per un incendio che si è originato sulla copertura di un edificio composto da 5 piani fuori terra, adibito interamente ad uffici. All'arrivo degli operatori lo stabile era già stato evacuato, non ci sono persone rimaste coinvolte. Il fuoco è stato circoscritto e spento nel giro di un'ora. Il denso fumo ha creato una colonna visibile anche a lunga distanza.

E' in corso la bonifica e la messa in sicurezza, da comprendere le cause del rogo. Non ci sarebbero evidenti danni strutturali, ma gli impianti elettrici e di climatizzazione hanno subito danni e la loro funzionalità è in corso di accertamento. Sul posto è intervenuta anche la Pubblica Assistenza di Pisa.