Alle 12.30 di oggi, 19 aprile, la squadra di Saline di Volterra dei Vigili del Fuoco è intervenuta a Castelnuovo Val di Cecina per incendio di vegetazione, che si è esteso per circa 5mila metri quadri. Gli operatori hanno estinto l'incendio in poco meno di un ora. La causa è in corso di valutazione.