E' stata emergenza nel tardo pomeriggio di ieri, 19 luglio, in via Alessandro della Spina 14 a Pisa, nel cuore dell'area abitata che va dalla stazione a Piazza Guerrazzi. Un incendio si è sviluppato nell'appartamento al primo piano di una palazzina di 4 piani, con il conseguente sviluppo di fumo nero e relativo spavento dei residenti. Erano circa le ore 19.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Pisa e Cascina per lo spegnimento delle fiamme e l'evacuazione del fabbricato. Le operazioni di messa in sicurezza hanno richiesto circa 2 ore di lavoro, tempo durante il quale anche la strada è rimasta chiusa al traffico. Presente il dispositivo di sicurezza composto da 118, Polizia di Stato e Polizia Municipale.

Non si sono registrati feriti o intossicati, fortunatamente. Sono risultati inagibili l'appartamento al piano primo da cui hanno originato le fiamme e il soprastante al piano secondo per via del solaio danneggiato. Sono in corso i successivi accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e comprendere le cause dell'incendio.