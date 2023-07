Incendio in via Amerigo Vespucci a Pisa

Emergenza stamani 27 luglio a Pisa, in zona stazione. Un incendio si è sviluppato in un palazzo di via Amerigo Vespucci, all'altezza del civico 106, fra le vie Puccini e Colombo. E' avvenuto poco prima delle ore 12. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, anche con l'autoscala, per le verifiche del caso. Secondo le prime testimonianze il fuoco si sarebbe sviluppato nella zona di un fondo, per poi propagarsi e generare molto fumo, il quale ha invaso anche i piani superiori.

IN AGGIORNAMENTO