Incendio ad Avane: in corso la bonifica dei Vigili del Fuoco

Nella tarda mattinata di sabato 25 giugno si è sviluppato un incendio ad Avane, in via di Cafaggio: come riporta il sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori su Facebook, le fiamme hanno lambito anche un campo secco incolto nella zona del cimitero. "Un sentito ringraziamento alla Polizia Municipale di Vecchiano, ai Vigili del Fuoco del Comando provinciale, ai Carabinieri e alla Pubblica Assistenza Pisa sezione di Migliarino antincendio Boschivo - scrive Angori - per essere prontamente intervenuti e domato così le fiamme".

"Adesso è in corso la bonifica dell'area a cura dei volontari della Pubblica Assistenza e stanno indagando i Vigili del Fuoco per stabilire le cause che hanno scatenato l'incendio. Ancora un grazie alle forze dell'ordine e ai volontari intervenuti da parte della nostra Amministrazione e della Giunta Comunale. Ricordiamo che è in vigore il divieto di abbruciamento su tutto il territorio regionale".