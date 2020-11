Incendio in appartamento a Tirrenia: due abitazioni inagibili

I Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenuti ieri sera, 31 ottobre, intorno alle 19.30 in via degli Ontani a Tirrenia, per un incendio di un appartamento. Sul posto hanno operato un'autopompa, un'autobotte e un'autoscala, fino allo spegnimento delle fiamme. Non si sono registrati danni a persone, mentre l'abitazione incendiata, al primo piano, ha riportato danni strutturali al solaio e per questo è stato dichiarato inagibile. Stessa sorte per l'appartamento soprastante al piano secondo. In ogni caso le case non risultano abitate. Sulle cause saranno svolti approfondimenti.

