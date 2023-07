Incendio nell'appartamento in via Della Spina: "Sono stata io"

Si è risolto nel giro di poco tempo il caso dell'incendio divampato in un appartamento di via della Spina, in zona stazione a Pisa, nel tardo pomeriggio di mercoledì 19 luglio. Come riportano i quotidiani locali sarebbe infatti stata la signora residente nell'abitazione da cui sono partite le fiamme ad appiccare il rogo dando fuoco al divano.



Sarebbe stata lei stessa, apparsa mentalmente instabile, ad ammettere le proprie responsabilità alle forze dell'ordine intervenute sul posto. Dunque nessun problema elettrico come ipotizzato in un primo momento, ma un gesto doloso che ha portato all'inagibilità dell'appartamento della donna al primo piano e il soprastante al piano secondo a causa del danneggiamento del solaio. Fortunatamente non si sono registrati feriti.



"Purtroppo siamo costretti a registrare che alle numerose segnalazioni non è corrisposto un efficace intervento di prevenzione. Quanto ne consegue è sotto gli occhi di tutti e finisce per infondere un senso di impotenza e di profonda preoccupazione".

La situazione di degrado presente nell'immobile era stata segnalata più volte dai residenti della zona come sottolinea su Facebook Alberto Bozzi del Comitato Le Stazioni: