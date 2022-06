Fiamme e una densa colonna di fumo nero a Cisanello

Fiamme, anche molto alte, e una colonna densissima di fumo nero che ha invaso molti dei condomini situati nelle vicinanze dell'incendio: attorno alle ore 16 di domenica 26 giugno un rogo si è sviluppato a Cisanello, all'incrocio tra via Valgimigli e via Luzzatto. A prendere fuoco l'area di sterpaglie situata alle spalle del Comando provinciale della Guardia di Finanza: sul posto sono intervenuti i mezzi di Vigili del fuoco, Polizia, Municipale e 118. Gli operatori hanno impiegato diversi minuti per avere la meglio delle fiamme, in un primo momento sospinte e rinvigorite dal vento, che ha spinto la nuvola di fumo verso le abitazioni situate lungo via Luzzatto, impedendo fortunatamente che le fiamme si propagassero nella direzione opposta, dove si trovano delle case attigue alla zona verde.

L'incendio è stato completamente domato e adesso il personale dei Vigili del fuoco sta provvedendo alla bonifica della zona, con le forze dell'ordine impegnate a smistare il traffico. Da una primissima ricostruzione dell'accaduto, secondo gli operatori intervenuti sul posto sembra probabile l'ipotesi di una cicca di sigaretta gettata colpevolmente sulle sterpaglie secche, che hanno svolto il ruolo di innesco per il rogo.