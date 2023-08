Sette roulotte a fuoco lungo viale D'Annunzio: strada chiusa al traffico

Incendio nel primo pomeriggio di oggi, 15 agosto, lungo viale D'Annunzio a Pisa. Ad andare a fuoco, per cause da accertare, sette roulotte. La strada è stata chiusa al traffico vista anche la delicatezza dell'intervento da parte dei Vigili del fuoco per la presenza di numerose bombole di gas gpl. Sul posto anche due autobotti in appoggio.