Incendio in un rimessaggio lungo viale D'Annunzio: donna salvata

Ci sono volute diverse ore nel pomeriggio di Ferragosto per domare il rogo che è divampato intorno alle 13 lungo viale D'Annunzio, nelle vicinanze del civico 30/C in un’area recintata con rete metallica, utilizzata di fatto come rimessaggio. Nell'incendio sono andate distrutte 7 roulotte e parte di un'imbarcazione. Sul posto oltre ai Vigili del fuoco sono intervenute la Polizia di Stato e la Polizia municipale.



Salvata dagli agenti della Questura una donna di 70 anni che è stata allontanata dalla propria abitazione limitrofa lambita ma mai interessata direttamente dalle fiamme. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio. Nell'area fino al recente passato alcuni rumeni di cultura nomade vi avevano episodicamente abitato.





Sul posto è intervenuto anche personale della Polizia Scientifica per i rilievi del caso. L'incendio è stato spento intorno alle ore 17 con la conseguente bonifica dell'area, mentre viale D'Annunzio, particolarmente trafficato in un giorno di numerose presenze sul litorale come quello di Ferragosto, è stato chiuso al transito per circa 2 ore.Indagini in corso della Squadra Mobile della Questura per chiarire la dinamica dell’evento e l’eventuale natura dolosa, anche sulla base dei rilievi del Vigili del fuoco.