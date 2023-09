Vicopisano, mezzo agricolo in fiamme: bosco in pericolo

Mezzo agricolo in fiamme nella tarda serata di ieri, 13 settembre, in via della Verruca a Vicopisano. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Cascina che hanno evitato che l'incendio raggiungesse il bosco già in parte colpito da un rogo nel 2021. Sul posto anche il direttore delle Operazioni Antincendio Boschivi del Comune di Vicopisano.