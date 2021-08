Incendio Monte Pisano, prosegue la bonifica: 25 ettari andati in fumo

Su tutto il perimetro dell'incendio divampato nel tardo pomeriggio del 14 agosto sul Monte Pisano, sopra Vicopisano, sono iniziate le operazioni di bonifica.

Dalle prime luci dell'alba sono stati attivi tre elicotteri ed è arrivato un canadair. Nel corso della giornata saranno in azione, alternandosi, 2 elicotteri, uno in prontezza operativa e uno che interverrà sulle operazioni di bonifica per non lasciare mai scoperto il Monte.

"25 gli ettari andati in fumo, da località Spazzavento a località Palazzetto, da località La Lastra a località Novaia, sul crinale del Monte Capitano da dove, in una oliveta, è partito il rogo, propagatosi in fretta per le condizioni climatiche - rende noto il Comune di Vicopisano - non ci sono persone rimaste coinvolte a parte un volontario dell’Antincendio Boschivo che è caduto senza però ferirsi. Risultano, invece, alcune case lambite e danneggiate dalle fiamme ed è in corso una verifica approfondita della situazione".



"Sono state una sera e una notte durissime, soprattutto nelle prime ore quando si è alzato un vento forte che ha complicato le già ostiche operazioni di soccorso - sottolineano ancora dall'amministrazione comunale - ma lo straordinario lavoro delle numerose squadre del CVT - Coordinamento Volontariato antincendi boschivi Toscana e dei Vigili del fuoco ha fatto sì che già stanotte, dalle 3.00 in poi, l’incendio fosse stabilizzato anche nel suo ultimo fronte di resistenza, la gola di San Jacopo. Un lavoro enorme, professionale e incessante, concentrato in poche ore, al cospetto di un rogo tremendo, per la continua minaccia alle case e per la potenza delle fiamme".

"Sono state coinvolte anche circa 70 associazioni di volontariato antincendio e di soccorso - riepiloga il consigliere comunale alla Protezione Civile, Nico Marchetti - che hanno svolto un lavoro egregio, come e più di sempre, anche a loro, insieme a tutte le forze dell’ordine dispiegate, va il ringraziamento dell’amministrazione. Fondamentale è stato il lavoro di coordinamento del Centro Intercomunale del Monte Pisano, sempre attivo e di insostituibile sopporto al COC-Centro Operativo Comunale, subito aperto appena scattata l’emergenza. Ringrazio anche - aggiunge Marchetti - Giovanni Niccolai che si è messo subito a disposizione per ospitare alcune persone evacuate, senza risparmiarsi anche durante la notte, Le belle torri e L'Ortaccio che hanno instancabilmente rifornito, con pasti e acqua, e sostenuto le squadre sul Monte, la società Acqua e Terme di Uliveto Terme, già a distribuire acqua dalla prima mattina, Don Tadeustz Dobrowolski che ci ha dato piena disponibilità del campo vicino alla Pieve per il centro di coordinamento assistito”. Il sindaco Ferrucci: "Riusciremo a rialzarci"