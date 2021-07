Fiamme alle pendici del Monte Pisano ad Asciano: Vigili del Fuoco sul posto

Poco dopo l'ora di pranzo, sabato 24 luglio, intorno alle ore 14 è arrivata la segnalazione di un incendio alle pendici del Monte Pisano, in via di Valle nella località di Asciano, frazione di San Giuliano Terme. Dalla centrale unificata è partita la richiesta di intervento: sul posto oltre alla Polizia Municipale sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Pisa, la SAVA, GVA Calci ed Operai Forestali Calci. Impiegato anche l'ìelicottero Elipisa in servizio per conto dell'Antincendio Boschivo della Regione Toscana.

Il rogo è in corso di spegnimento.

Fonte foto: Niccolò Natali