Cariche della Polizia al corteo: la Procura apre un'inchiesta, a Roma la solidarietà agli studenti

Proseguono le indagini sui fatti accaduti venerdì in via San Frediano con l'inchiesta aperta dalla Procura di Pisa, retta dal procuratore facente funzioni Giovanni Porpora, sugli incidenti che si sono registrati durante il corteo degli studenti pro Palestina, con le cariche della Polizia ai manifestanti. Al momento il procedimento sarebbe contro ignoti e per ora senza ipotesi di reato. L'indagine sulle cariche della Polizia è stata affidata ai carabinieri, partendo dall'esame dei video circolati sui social che mostrano agenti che colpiscono ragazzi con i manganelli.

Nel fascicolo sarebbero state già acquisite le riprese video realizzate dalla Digos, che avrebbe consegnato anche una prima informativa sull'accaduto. Oltre ad avere indicato i nomi del funzionario che coordinava il servizio, del personale della Questura impiegato e di ogni agente del Reparto mobile presente in piazza, la Questura avrebbe fornito anche un elenco di nomi di manifestanti, identificati nel corso della manifestazione.

Intanto nel pomeriggio di domenica, dopo le manifestazioni pisane, la mobilitazione in sostegno degli studenti è arrivata anche a Roma. Come riporta RomaToday, secondo gli studenti, le persone scese in piazza sono state più di 2.000, tutte unite per dire “stop ai manganelli” e chiedere le dimissioni del ministro Piantedosi. Una manifestazione, organizzata dalla Rete degli studenti medi del Lazio, partita da piazza Beniamino Gigli ed arrivata in corteo sotto il Viminale, che si è svolta senza troppi problemi. I manifestanti hanno voluto contestare i metodi utilizzati per gestire la piazza a Pisa, forte anche del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che aveva biasimato quanto accaduto nella città toscana.

Della vicenda degli scontri davanti al liceo Russoli se ne discuterà a Pisa anche nel Consiglio comunale di oggi, lunedì 26 febbraio (inizio dei lavori dalle 14,30), grazie ad un question time del capogruppo consiliare del Pd, Matteo Trapani (gli risponderà il sindaco di Pisa, Michele Conti) e grazie anche ad una mozione del consigliere Francesco Auletta (Una città in comune).