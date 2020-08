Fornacette: si amputa le dita di una mano mentre posiziona il parquet

Brutto incidente per un uomo di 55 anni a Fornacette, Calcinaia, stamani 3 agosto. Intorno alle ore 11.30 è arrivato l'allarme alla centrale del 118: mentre posizionava il parquet qualcosa è andato storto e la vittima ha riportato l'amputazione delle dita della mano sinistra, si è salvato solo il pollice. Sul posto è intervenuta la Misericordia di Vicopisano. Per l'uomo è stato previsto il trasporto d'urgenza, in elicottero, al Centro Traumatologico Ortopedico dell'ospedale Careggi di Firenze

