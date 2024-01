Fa un incidente, le analisi successive dimostrano che era ubriaco: denunciato

I militari della Compagnia Carabinieri di Pontedera hanno denunciato in stato di libertà il conducente di un'auto per guida in stato di ebbrezza alcolica. Questi, alcuni giorno addietro, è rimasto coinvolto in un incidente stradale, fortunatamente in modo autonomo e senza coinvolgere altri utenti della strada. Sul posto sono intervenuti i militari, mentre l'uomo veniva condotto al Pronto Soccorso di Pontedera per accertamenti medici legati al sinistro. Presso la struttura sanitaria sono state eseguite, su richiesta dei Carabinieri, le analisi del sangue per valutare lo stato di ebbrezza del guidatore: l'esito è stato positivo, con un tasso alcolemico registrato pari a tre volte il massimo di Legge consentito. E' quindi scattata la denuncia e il ritiro della patente di guida.