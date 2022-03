Ruba un'auto davanti all'hotel e fugge ad alta velocità finendo contro un veicolo in sosta

Intervento intorno alla mezzanotte di sabato 19 marzo di una Volante della Polizia per segnalazione di un'Audi che percorreva ad alta velocità via Turati per poi terminare la corsa finendo contro un'auto in sosta in via del Carmine. La persona che era alla guida si era data alla fuga in direzione Via K. dei Sismondi.



Sul posto si è poi presentato un cittadino senegalese, proprietario dell'Audi, il quale riferiva che aveva lasciato l'auto posteggiata nei pressi dell'hotel La Pace con chiavi inserite nel quadro per salutare un amico che alloggiava in struttura. Poco dopo aveva sentito il suo veicolo mettersi in moto e proseguire per via Mascagni.L'auto è stata riconsegnata al proprietario, informato dei propri diritti di legge così come il proprietario dell'altra auto posteggiata rimasta incidentata.