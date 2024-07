Tamponamento tra auto e scooter vicino a Camp Darby: un ferito trasportato al Pronto soccorso

Un incidente stradale è avvenuto intorno alle 13.50 di oggi, venerdì 19 luglio, sulla strada statale Aurelia tra Livorno e Pisa, all'altezza di Camp Darby. Secondo quanto ricostruito sul momento, i mezzi coinvolti sarebbero due, ovvero un'auto che avrebbe tamponato uno scooter in direzione Livorno.

In seguito all'impatto, il 45enne alla guida del ciclomotore è stato proiettato all'indietro, finendo contro il parabrezza della vettura e successivamente a terra oltre la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i volontari della Svs e l'automedica che hanno prestato le prime cure allo scooterista, trasportato poi al pronto soccorso di Livorno in codice rosso ma fortunatamente non in pericolo di vita. Forti rallentamenti alla circolazione stradale e code che si sono formate in entrambi i sensi di marcia: a regolare il traffico, per alcuni momenti paralizzato, la Polizia Municipale.