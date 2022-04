Pontedera, cade dal secondo piano di casa: muore anziana 81enne

La caduta e l'allarme, ma purtroppo per lei non c'è stato niente da fare. Una donna di 81 anni ha perso la vita questa mattina, 11 aprile, in via Filzi a Pontedera, a seguito di una caduta. Secondo la prima ricostruzione si è trattato di un tragico incidente: l'anziana era intenta a fare delle pulizie alle finestre, usando una scala. E' precipitata a terra nell'area condominiale. I vicini hanno allertato i soccorsi, ma non c'è stato modo di salvarla. Sul caso indagano i Carabinieri.