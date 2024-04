Scontro e tamponamento in Fi-Pi-Li: ambulanze e Vigili del Fuoco in soccorso dei feriti

Un nuovo incidente si è verificato sulla Fi-Pi-Li: attorno alle 16 di martedì 2 aprile due mezzi sono entrati in contatto all'altezza dell'uscita Pisa nord est, in direzione Firenze. Ancora da chiarire del tutto le dinamiche dell'evento, con il personale della Polizia stradale al lavoro: dalle prime ricostruzioni è emerso che i due veicoli hanno dato vita a un tamponamento.

Ad avere la peggio un autocarro, ribaltato su un fianco. Immediate le telefonate degli altri passanti per richiamare l'intervento dei soccorsi: mezzi del 118 e una squadra di Vigili del Fuoco è intervenuta sul posto per mettere in sicurezza le persone coinvolte. Quattro le persone rimaste ferite in totale, di cui una disabile, trasportati in codice giallo all'ospedale Cisanello. Durante la risoluzione dell'incidente si sono verificate code fino ai 2 chilometri.