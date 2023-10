Frontale sulle strade de La Gabella: grave un uomo

Un pesante incidente stradale è avvenuto nella serata di sabato 21 ottobre sulla Sp Lungomonte all'altezza de La Gabella, nel Comune di Calci. A scontrarsi con un frontale l'auto occupata da due uomini di 29 e 26 anni e la vettura in cui viaggiava una coppia di anziani di circa 70 anni. Sul luogo dell'impatto sono intervenuto due auto mediche, altrettante ambulanze con i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per i rilievi del caso.

Ad avere la peggio nell'impatto è stato uno dei due uomini più giovani, che ha riportato un grave trauma cranico. L'uomo è stato trasportato in codice rosso al Pronto soccorso di Cisanello. Anche l'uomo e la donna più anziani sono stati condotti in ospedale ma in condizioni meno gravi.