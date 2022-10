Fa un incidente e non vuole sottoporsi all'alcol test: denunciato

I Carabinieri della Stazione di Guardistallo hanno denunciato una persona per rifiuto di sottoporsi ad accertamenti per verificare la presenza di alcool o stupefacenti nel sangue, mentre era alla guida. Nello specifico, i militari, durante il servizio notturno, hanno identificato la persona che, lungo la SP del Poggetto, rimaneva coinvolta in un incidente stradale autonomo. Trasportato presso il Pronto Soccorso di Cecina, il soggetto si è rifiutato di sottoporsi ai prescritti esami ematici, idonei a scongiurare l’eventuale assunzione di alcool o droga e pertanto è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria competente.